Деякі абоненти «Lifecell» вирішили діяти радикально по відношенню до свого оператора і відмовитись оплачувати послуги.

Так, один з клієнтів «Lifecell» попередив компанію, що відмовляється сплачувати за послуги, пише Politeka.net.

«Платити більше вам не буду!», - повідомив абонент на офіційній сторінці «Lifecell» у Facebook.

Як виявилося, чоловік незадоволений якістю послуг компанії. Зокрема, Інтернетом.

«Навіщо мені платити вам гроші за те, що не працює», - поскаржився абонент.

За його словами, в нього працює тільки 2G, замість 3G і 4G.

«Не працює ні зі світлом, ні без світла. Поки ви не оновили мережу все працювало чудово - тепер ні», - розповів клієнт «Lifecell».

Чоловік уточнив, що більше не хоче користуватися послугами цього оператора.

«Зробіть хоча б 3G, як раніше працювало, тоді буду користуватися. А так - покладу я вашу сім на полицю і чекатиму, коли щось зміниться…».

В «Lifecell» запевнили, що скаргу буде розглянуто.

Ще один клієнт поскаржився, що він змінив тариф, але з’ясувався неприємний нюанс:

«Після зміни тарифа стало ясно, що він діє лише на обмеженій частині області. Геніальне рішення. Зміна тарифу назад = повна оплата послуг) Повернути кошти та скасувати перехід неможливо…».

В компанії відповіли, що можна повернутися до попереднього тарифу:

«Але пакет послуг не буде сплачено».

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