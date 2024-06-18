Некоторые абоненты Lifecell решили действовать радикально по отношению к своему оператору и отказаться оплачивать услуги.

Так, один из клиентов Lifecell предупредил компанию, что отказывается платить за услуги, пишет Politeka.net.

«Платить больше вам не буду!», – сообщил абонент на официальной странице «Lifecell» в Facebook.

Как оказалось, мужчина недоволен качеством услуг компании. В частности, Интернетом.

«Зачем мне платить вам деньги за то, что не работает», – посетовал абонент.

По его словам, у него работает только 2G, вместо 3G и 4G.

«Не работает ни со светом, ни без света. Пока вы не обновили сеть все работало прекрасно – теперь нет», – рассказал клиент «Lifecell».

Мужчина уточнил, что больше не хочет пользоваться услугами этого оператора.

«Сделайте хотя бы 3G, как раньше работало, тогда я буду пользоваться. А так - положу я вашу сим на полку ждать, когда что-то изменится…».

В Lifecell заверили, что жалоба будет рассмотрена.

Еще один клиент посетовал, что он изменил тариф, но выяснился неприятный нюанс:

«После смены тарифа стало ясно, что он действует только на ограниченной части области. Гениальное решение. Изменение тарифа назад = полная оплата услуг) Вернуть средства и отменить переход невозможно…».

В компании ответили, что можно вернуться к предыдущему тарифу:

«Но пакет услуг не будет оплачен».

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