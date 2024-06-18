Так, один из клиентов Lifecell предупредил компанию, что отказывается платить за услуги, пишет Politeka.net.
«Платить больше вам не буду!», – сообщил абонент на официальной странице «Lifecell» в Facebook.
Как оказалось, мужчина недоволен качеством услуг компании. В частности, Интернетом.
«Зачем мне платить вам деньги за то, что не работает», – посетовал абонент.
По его словам, у него работает только 2G, вместо 3G и 4G.
«Не работает ни со светом, ни без света. Пока вы не обновили сеть все работало прекрасно – теперь нет», – рассказал клиент «Lifecell».
Мужчина уточнил, что больше не хочет пользоваться услугами этого оператора.
«Сделайте хотя бы 3G, как раньше работало, тогда я буду пользоваться. А так - положу я вашу сим на полку ждать, когда что-то изменится…».
В Lifecell заверили, что жалоба будет рассмотрена.
Еще один клиент посетовал, что он изменил тариф, но выяснился неприятный нюанс:
«После смены тарифа стало ясно, что он действует только на ограниченной части области. Гениальное решение. Изменение тарифа назад = полная оплата услуг) Вернуть средства и отменить переход невозможно…».
В компании ответили, что можно вернуться к предыдущему тарифу:
«Но пакет услуг не будет оплачен».
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