В телекоммуникационной компании Киевстар предупредили абонентов, чьи номера могут заблокировать и как этого не допустить.

Абонент мобильного оператора «Киевстар» столкнулся с крайне неприятной ситуацией.

Мужчина потерял не только свой мобильный номер, но и персональные данные.

«Как так получается, что вы продаете номера телефона без разрешения владельца, у которого закреплен номер за аккаунтом телефона, соцсетях и личной информации под номером», - обратился абонент к представителям «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

Мужчина также сообщил о намерениях подавать в суд.

«Новые владельцы моего номера добраться до моей личной информации, а так получили доступ к моей переписке в вайбере, вацап, фейсбук!», - рассказал абонент.

В «Киевстар» подтвердили, что номер действительно может быть аннулирован и передан новым владельцам.

«У каждого номера есть определенный срок действия. Если его не продолжать, то он со временем будет аннулирован», – предупредили в «Киевстаре».

В компании также объяснили, что поскольку номер является собственностью компании, он со временем перевыпускается и его действительно могут купить уже другие абоненты.

«На будущее советую более внимательно относиться к состоянию номеров, которыми вы пользуетесь и если вы их указываете как контакте, то вовремя продлевать их срок действия, чтобы иметь доступ», - посоветовала представительница компании абоненту.

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