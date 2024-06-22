Тривалі відключення електроенергії, які знову діють в Україні, впливають в тому числі і на роботу телеком-мереж, зокрема «Київстар».

Адже, як підкреслюють в «Київстар», обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання, пише Politeka.net.

В компанії запевнили абонентів, що оператор використовує усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби клієнтів навіть під час блекаутів.

Однак підключити до автономної генерації усі без винятку об`єкти телеком-мереж технічно неможливо.

«Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні живлення базових станцій», - заявили в «Київстар».

Крім того, в компанії наголосили на зваженому ставленні громадян до користування послугами зв`язку у випадках блекаутів.

Так, важливо, щоб абоненти утримувалися від використання важкого контенту через мобільний інтернет під час блекаутів. Тобто, не слід переглядати відео і здійснювати відеодзвінки.

«Тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше», - пояснили в «Київстар», як це вплине на ситуацію.

Так, якщо у населеному пункті відсутня електроенергія, абонентам радять спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.

Також в «Київстар» нагадали про послугу «Національний роумінг».

«У разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номеру», - підкреслили в «Київстар».

Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі. Якщо ж смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.

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