Адже, як підкреслюють в «Київстар», обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання, пише Politeka.net.
В компанії запевнили абонентів, що оператор використовує усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби клієнтів навіть під час блекаутів.
Однак підключити до автономної генерації усі без винятку об`єкти телеком-мереж технічно неможливо.
«Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні живлення базових станцій», - заявили в «Київстар».
Крім того, в компанії наголосили на зваженому ставленні громадян до користування послугами зв`язку у випадках блекаутів.
Так, важливо, щоб абоненти утримувалися від використання важкого контенту через мобільний інтернет під час блекаутів. Тобто, не слід переглядати відео і здійснювати відеодзвінки.
«Тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше», - пояснили в «Київстар», як це вплине на ситуацію.
Так, якщо у населеному пункті відсутня електроенергія, абонентам радять спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.
Також в «Київстар» нагадали про послугу «Національний роумінг».
«У разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номеру», - підкреслили в «Київстар».
Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі. Якщо ж смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.
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