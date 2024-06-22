Длительные отключения электроэнергии, вновь действующие в Украине, влияют в том числе и на работу телеком-сетей, в частности «Киевстар».

Ведь, как подчеркивают в «Киевстар», оборудование мобильной и фиксированной связи нуждается в стабильном энергоснабжении, пишет Politeka.net.

В компании заверили абонентов, что оператор использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности клиентов даже во время блэкаутов.

Однако подключить к автономной генерации все без исключения объекты телекомсетей технически невозможно.

«Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций», - заявили в «Киевстар».

Кроме того, в компании подчеркнули необходимость взвешенного отношения граждан к пользованию услугами связи в случаях блэкаутов.

Так, важно, чтобы абоненты воздерживались от использования тяжелого контента через мобильный интернет во время блэкаутов. То есть, не следует просматривать видео и совершать видеозвонки.

"Тогда аккумуляторы на базовых станциях смогут работать дольше", - объяснили в "Киевстар", как это повлияет на ситуацию.

Так, если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, абонентам советуют общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

Также в «Киевстар» напомнили об услуге «Национальный роуминг».

«В случае исчезновения сигнала мобильной сети своего оператора абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера», - подчеркнули в «Киевстар».

Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети. Если смартфон не регистрируется в сетях других операторов, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

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