Мобільний оператор «Київстар» повідомив абонентам про нові зміни – який тариф скасовано і хто може підключитися до нового.

Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила про зміни, які вже почали діяти з 20 червня.

Так, нові абоненти оператора «Київстар» не зможуть підключити тариф Любов до батьків.

Однак для абонентів, які вже підключили цей тариф, умови і наповнення залишилися незмінними.

Втім замість цього тарифу «Київстар» оголосив про запуск іншого – з 20 червня контрактні абоненти можуть підключити новий тарифний LOVE UA Комфорт.

Цей тариф був створений спеціально для абонентів старшого віку, а також для людей з інвалідністю.

У тарифу, уточнюють в «Київстар» безлімітні дзвінки у мережі, 6 ГБ мобільного інтернету, 60 хвилин на інші мобільні та міські номери України, 60 SMS.

Вартість нового тарифу - 140 грн/міс. Крім того, слід мати на увазі, що до основного обсягу послуг абоненти тепер можуть обрати власну Суперсилу. Тобто, додаткову послугу, якою можна доповнити основний пакет, залежно від індивідуальних потреб.

Саме для цього нового тарифу Суперсилами є 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ мобільного інтернету, соцмережі та месенджери — тобто нетарифікований доступ до Instagram, Telegram, Viber та інших сервісів для спілкування.

Цей новий тарифний план можуть підключити всі абоненти Київстар у віці від 60 років, а також люди з інвалідністю І–III групи.

Додамо, що тим часом абоненти «Київстар» просять поставити генератори на всі вишки.

«Щоб у разі відключення світла, у людей був інтернет. Ми платимо вам дуже великі суми за ваші послуги, які не надаються належним чином», - зазначила одна з абоненток «Київстар».

В компанії відповіли, що «Київстар» використовує усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи.

«Для надання мобільного інтернету необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо задіяти в аварійному режимі, тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку)…», - пояснилла представниця «Київстар».

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