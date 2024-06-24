Мобильный оператор «Киевстар» сообщил абонентам о новых изменениях – какой тариф отменен и кто может подключиться к новому.

Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила об изменениях, которые уже начали действовать с 20 июня.

Да, новые абоненты оператора «Киевстар» не смогут подключить тариф Любовь к родителям.

Однако для абонентов, уже подключивших этот тариф, условия и наполнения остались неизменными.

Впрочем, вместо этого тарифа «Киевстар» объявил о запуске другого – с 20 июня контрактные абоненты могут подключить новый тарифный LOVE UA Комфорт.

Этот тариф был создан специально для абонентов старшего возраста, а также для людей с инвалидностью.

В тарифе уточняют в «Киевстар» безлимитные звонки в сети, 6 ГБ мобильного интернета, 60 минут на другие мобильные и городские номера Украины, 60 SMS.

Стоимость нового тарифа – 140 грн/мес.

Кроме того, следует иметь в виду, что к основному объему услуг абоненты теперь могут выбрать собственную суперсилу. То есть дополнительную услугу, которой можно дополнить основной пакет, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Именно для этого нового тарифа Суперсилами являются 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ мобильного интернета, соцсети и мессенджеры - то есть нетарифицируемый доступ к Instagram, Telegram, Viber и другим сервисам для общения.

Этот новый тарифный план могут подключить все абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет, а также люди с инвалидностью I–III группы.

Добавим, что тем временем абоненты Киевстар просят поставить генераторы на все вышки.

«Чтобы в случае отключения света у людей был интернет. Мы платим вам очень большие суммы за ваши услуги, которые не предоставляются должным образом» , – отметила одна из абоненток «Киевстар».

В компании ответили, что «Киевстар» использует все технические возможности для обеспечения работы базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ.

«Для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно задействовать в аварийном режиме, так что приоритет в первую очередь предоставляется "голосу" (мобильной связи)…», - пояснила представительница «Киевстар».

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