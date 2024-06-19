Мобільний оператор «Київстар» звернувся до своїх абонентів з корисною інформацією щодо зміни номера.

Телекомунікаційна компанія «Київстар» надала актуальну інформацію відносно того, як можна змінити свій номер.

Згідно із повідомленням, знову діє акція Гарний номер – гарна знижка.

Пропоозиція для абонентів «Київстар» діятиме по 30 червня поточного року. Скористатися нею можуть абоненти передплати. А саме – для користувачів «Мій Київстар» екслюзивний номер доступний за новою ціною. Так, срібний номер коштуватиме 600 гривень замість 800, а платиновий – 2000 замість трьох тисяч.

Нагадаємо, що гарний номер після покупки активувати не потрібно – це відбудеться автоматично.

Номер можна змінити на такий, щоб в ньому було, наприклад, улюблене число, важлива дата або просто гарне поєднання цифр.

Нагадаємо, що з 20 червня почнуть діяти зміни для деяких абонентів контракту «Київстар». Так, нові абоненти вже не зможуть підключити тариф Любов до батьків.

Однак стане доступним новий тариф - LOVE UA Комфорт.

«Ми створили цей контрактний тариф для абонентів Київстар у віці від 60 років, а також людей з інвалідністю І-ІІІ групи», - розповіли в «Київстар».

Додамо, що тим часом абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на негаразди зі зв’язком на тлі відключень електроенергії. Зокрема, з домашнім інтернетом.

«Після відключення світла домашній інтернет тримає рівно дві години. Заявлено що чотири тримає»,

«Теж саме: дві години, як по роскладу, і інтернет вимикається, хоча розказують про чотири години. В будинку безліч провайдерів інтернету, яку пропонують набагато довший час роботи інтернету без світла. І тільки Київстар стоїть осторонь, як самий поганий в цьому сенсі. Напевно, буду тягнути в квартиру іншу лінію».

В «Київстар» на скарги відреагували, пояснивши, що оскільки стабілізаційних відключень стає дедалі більше, тож заряду ДБЖ може вистачати на менше ніж 4 години, а в пікові години менше ніж на 2 години.

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