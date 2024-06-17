Абонентка мобільного оператора «Київстар» повідомил про неприємну ситуацію, яка з нею сталася. За словами клієнтки, компанія перевела її на інший тарифний план без її згоди.

Жінка розповіла, що спочатку отримала SMS-повідомлення від оператора з пропозицією перейти на інший тариф. Згодом вона побачила, що з її рахунку списали суму, яка передбачена саме цим тарифом, однак своєї згоди на перехід вона не давала.

«Можете пояснити, чому мене перевели на інший тарифний план без моєї згоди? Отримала СМС з пропозицією перейти на LOVE UA з першою оплатою 87 грн. і подальше 175 (у мене був 135 грн.). Я не дзвонила по вказаному номеру і нічого не замовляла, бо мені мобільний інтернет взагалі не потрібен. А сьогодні зняли 175 грн., навіть не 87», - розповіла абонентка.

Жінка поцікавилася в «Київстар» що саме відбулося – підвищення цін чи шахрайство. І якщо таким чином виглядає підвищення, то навіщо компанія робить абонентам такі «пропозиції», якщо навіть не потрібна їхня згода.

В «Київстар» відреагували на скаргу, вказавши на деталь, про яку повинні знати всі абоненти.

«Тарифи на послуги, які не підлягають державному регулюванню, встановлюються та можуть змінюватися операторами самостійно», - наголосили в «Київстар», додавши, що скарга жінки щодо її ситуації буде розглянута.

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