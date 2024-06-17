Абонент мобильного оператора «Киевстар» сообщил о неприятной ситуации, которая с ней произошла. По словам клиентки, компания перевела ее на другой тарифный план без ее согласия.

Женщина рассказала, что сначала получила SMS-сообщение от оператора с предложением перейти на другой тариф. Впоследствии она увидела, что с ее счета списали сумму, предусмотренную именно этим тарифом, однако своего согласия на переход она не давала.

«Можете объяснить, почему меня перевели на другой тарифный план без моего согласия? Получила SMS с предложением перейти на LOVE UA с первой оплатой 87 грн. и дальше 175 (у меня был 135 грн.). Я не звонила по указанному номеру и ничего не заказывала, потому что мне мобильный интернет вообще не нужен. А сегодня сняли 175 грн, даже не 87», - рассказала абонент.

Женщина поинтересовалась у «Киевстар», что именно произошло – повышение цен или мошенничество. И если таким образом выглядит повышение, то зачем компания делает абонентам такие предложения, если даже не нужно их согласие.

В «Киевстар» отреагировали на жалобу, указав на деталь, о которой должны знать все абоненты.

«Тарифы на услуги, которые не подлежат государственному регулированию, устанавливаются и могут меняться операторами самостоятельно», - подчеркнули в «Киевстар», добавив, что жалоба женщины по поводу ее ситуации будет рассмотрена.

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