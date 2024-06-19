Телекоммуникационная компания «Киевстар» предоставила актуальную информацию о том, как можно изменить свой номер.

Согласно сообщению, снова действует акция Хороший номер – хорошая скидка.

Предложение для абонентов «Киевстар» будет действовать до 30 июня текущего года. Воспользоваться им могут абоненты подписки. А именно – для пользователей «Мой Киевстар» эксклюзивный номер доступен по новой цене. Так, серебряный номер обойдется в 600 гривен вместо 800, а платиновый – 2000 грн. вместо трех тысяч.

Напомним, что хороший номер после покупки активировать не нужно – это произойдет автоматически.

Номер можно изменить на такой, чтобы в нем было, например, любимое число, важная дата или просто хорошее сочетание цифр.

Напомним, что с 20 июня начнут действовать изменения для некоторых абонентов контракта "Киевстар". Так, новые абоненты уже не смогут подключить тариф Любовь к родителям.

Однако станет доступным новый тариф – LOVE UA Комфорт.

"Мы создали этот контрактный тариф для абонентов Киевстар в возрасте от 60 лет, а также людей с инвалидностью I-III группы", - рассказали в "Киевстар".

Тем временем абоненты «Киевстар» продолжают жаловаться на проблемы со связью на фоне отключений электроэнергии. В частности, с домашним Интернетом.

«После отключения света домашний интернет держит ровно два часа. Заявлено, что четыре держит»,

«То же самое: два часа, как по расписанию, и интернет выключается, хотя рассказывают о четырех часах. В доме множество провайдеров интернета, которые предлагают гораздо дольше работы интернета без света. И только Киевстар стоит в стороне, как самый плохой в этом смысле. Наверное, буду тянуть в квартиру другую линию» .

В «Киевстар» на жалобы отреагировали, объяснив, что поскольку стабилизационных отключений становится все больше, поэтому заряда ИБП может хватать на менее 4 часов, а в пиковые часы меньше чем на 2 часа.

Последние новости Украины:

"Киевстар" и "Vodafone" вводят новые коды: будут ли действовать старые.

Vodafone внезапно повысил тарифы: какая причина и на что пойдут деньги абонентов.

Номер будет полностью отключен: кто из абонентов Lifecell оказался в зоне риска.