Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) надала компанії «Київстар» дозвіл дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів з кодом мережі 77.
Дозвіл надано строком на 5 років.
Оператор «Vodafone» також отримав дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів з кодом мережі 75.
Тобто невдовзі в нових абонентів цих мобільних операторів з’явиться можливість обирати.
«Номер Vodafone, який починається у національному форматі запису на 075 або у міжнародному форматі +38075. Номер Kyivstar, який відповідно починається на 077 або +38077, де перша цифра «0» означає національний (міжміський) префікс, а символ + (плюс) означає міжнародний префікс», - пояснювали в НКЕК.
Також в Комісії уточнили, що буде з вже існуючими кодами. Абонентів «Київстар» і «Vodafone» запевнили, що вони залишаються в розпорядженні операторів діючими та не будуть мінятися.
Нагадаємо, що Vodafone Ukraine використовує чотири коди мережі: 50, 66, 95, 99. У «Київстар» п’ять кодів мережі - 67, 68, 96, 97, 98.
Компанія «Lifecell» має три коди мережі, а саме - 63, 73, 93.
Коли саме номери з новими кодами стануть доступними для абонентів поки невідомо.
В компанії «Vodafone» підкреслили, що вже розпочалася перевірка, як працюють номери з новим кодом.
«Отже, скоро у продажу», - кажуть в компанії.
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