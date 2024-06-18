Популярні мобільни оператори «Київстар» і «Vodafone» отримали дозвіл на користування номерним ресурсом з новими кодами.

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) надала компанії «Київстар» дозвіл дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів з кодом мережі 77.

Дозвіл надано строком на 5 років.

Оператор «Vodafone» також отримав дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів з кодом мережі 75.

Тобто невдовзі в нових абонентів цих мобільних операторів з’явиться можливість обирати.

«Номер Vodafone, який починається у національному форматі запису на 075 або у міжнародному форматі +38075. Номер Kyivstar, який відповідно починається на 077 або +38077, де перша цифра «0» означає національний (міжміський) префікс, а символ + (плюс) означає міжнародний префікс», - пояснювали в НКЕК.

Також в Комісії уточнили, що буде з вже існуючими кодами. Абонентів «Київстар» і «Vodafone» запевнили, що вони залишаються в розпорядженні операторів діючими та не будуть мінятися.

Нагадаємо, що Vodafone Ukraine використовує чотири коди мережі: 50, 66, 95, 99. У «Київстар» п’ять кодів мережі - 67, 68, 96, 97, 98.

Компанія «Lifecell» має три коди мережі, а саме - 63, 73, 93.

Коли саме номери з новими кодами стануть доступними для абонентів поки невідомо.

В компанії «Vodafone» підкреслили, що вже розпочалася перевірка, як працюють номери з новим кодом.

«Отже, скоро у продажу», - кажуть в компанії.

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