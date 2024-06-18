Популярные мобильные операторы «Киевстар» и Vodafone получили разрешение на пользование номерным ресурсом с новыми кодами.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) предоставила компании «Киевстар» разрешение на пользование номерным ресурсом емкостью 10 млн. номеров с кодом сети 77.

Разрешение предоставлено сроком на 5 лет.

Оператор Vodafone также получил разрешение на пользование номерным ресурсом емкостью 10 млн. номеров с кодом сети 75.

То есть, в скором времени у новых абонентов этих мобильных операторов появится возможность выбирать.

«Номер Vodafone, начинающийся в национальном формате записи на 075 или в международном формате +38075. Номер Kyivstar, соответственно начинающийся на 077 или +38077, где первая цифра «0» означает национальный (междугородный) префикс, а символ + (плюс) означает международный префикс», - объясняли в НКЭК.

Также в Комиссии уточнили, что будет с уже существующими кодами. Абонентов «Киевстар» и Vodafone заверили, что они остаются в распоряжении операторов действующими и не будут меняться.

Напомним, что Vodafone Ukraine использует четыре кода сети: 50, 66, 95, 99. В «Киевстаре» пять кодов сети – 67, 68, 96, 97, 98.

Компания «Lifecell» имеет три кода сети, а именно – 63, 73, 93.

Когда именно номера с новыми кодами станут доступными для абонентов, пока неизвестно.

В компании Vodafone подчеркнули, что уже началась проверка, как работают номера с новым кодом.

«Итак, скоро в продаже», - говорят в компании.

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