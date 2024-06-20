В компанії «Vodafone» повідомили клієнтам, що усі базові станції компанії відтепер забезпечені батареями.
Крім того, продовжується оновлення парку акумуляторів тих моделей, які є більш стійкими до постійних відключень електроенергії.
Однак всі зусилля не гарантують роботу 100% базових станцій під час віялових відключень електроенергії.
Наприклад, чим більше навантаження на мережу, тим швидше акумулятори розряджаються і потребують більше часу на зарядку. Та допомогти можуть саме абоненти «Vodafone».
«Ось кілька порад, як ви можете допомогти під час відключень», - звернувся оператор до своїх абонентів.
Так, людей просять використовувати за можливістю Wi-Fi – можна підключити енергонезалежний фіксований інтернет.
«Спілкуйтеся за допомогою текстових повідомлень або звичайних голосових дзвінків замість відео- та голосових повідомлень у месенджерах», - радить «Vodafone».
Також людей просять зменшити якість відео у YouTube та інших додатках під час відсутності електроенергії, а також користуватися сервісами попереднього завантаження відео, щоб переглядати його пізніше в офлайн режимі.
Ще одна порада від «Vodafone» - вимкнути автоматичне завантаження медіа в месенджерах.
Також абонентів просять зберігати важливі повідомлення та файли в пам'яті пристроїв для доступу офлайн.
Додамо, що тим часом «Vodafone» підвищив ціни на деякі тарифи. Так, тариф Vodafone Turbo тепер коштує 180 гривень замість колишніх 160.
Змінилися й умови підключення тарифу Joice Start Special, який раніше називався Joice Start - тепер він коштує 200 гривень, а не 180.
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