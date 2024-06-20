В компании Vodafone сообщили клиентам, что все базовые станции компании теперь снабжены батареями.
Кроме того, продолжается обновление парка аккумуляторов теми моделями, которые более устойчивы к постоянным отключениям электроэнергии.
Однако все усилия не гарантируют работу 100% базовых станций при веерных отключениях электроэнергии.
Например, чем больше нагрузка на сеть, тем быстрее аккумуляторы разряжаются и требуют больше времени на зарядку. Но помочь могут именно абоненты Vodafone.
"Вот несколько советов, как вы можете помочь во время отключений", - обратился оператор к своим абонентам.
Так, людей просят использовать по возможности Wi-Fi – можно подключить энергонезависимый фиксированный интернет.
"Общайтесь с помощью текстовых сообщений или обычных голосовых вызовов вместо видео- и голосовых сообщений в мессенджерах", - советует Vodafone.
Также людей просят уменьшить качество видео в YouTube и других приложениях в отсутствие электроэнергии, а также пользоваться сервисами предварительной загрузки видео, чтобы просматривать его позже в оффлайн режиме.
Еще один совет от «Vodafone» – выключить автоматическую загрузку медиа в мессенджерах.
Также абонентов просят хранить важные сообщения и файлы в памяти устройств для доступа в автономном режиме.
Добавим, что тем временем Vodafone повысил цены на некоторые тарифы. Так, тариф Vodafone Turbo теперь стоит 180 гривен вместо прежних 160 гривен.
Изменились и условия подключения тарифа Joice Start Special, ранее называвшегося Joice Start - теперь он стоит 200 гривен, а не 180.
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