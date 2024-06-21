Як повідомляють в «Київстар», почнеться тестування у спектрі 2100 МГц, пише Politeka.net.

Тестування пройде в двох містах - в Івано-Франківську та Кам'янець-Подільському. Згідно з повідомленням «Київстар», замість мобільного 3G-інтернету для абонентів цих міст стане доступним більш швидкісний 4G.

Що ж стосується телефонних дзвінків, SMS та інших мобільних сервісів – вони будуть доступними як зазвичай.

Однак завдяки швидкісному 4G абоненти у Івано-Франківську та Кам'янець-Подільському відчують суттєве покращення якості з’єднання.

«А швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів», - уточнили в «Київстар».

В «Київстар» також надали інструкцію, що необхідно для цього зробити. А саме – перейти на технологію 4G.

«Щоб користуватися 4G, ваш смартфон та SIM мають підтримувати технологію LTE», - пояснили в «Київстар».

Якщо ж SIM не підтримує 4G, її необхідно буде замінити. При цьому номер тариф, гроші на рахунку та всі підключені послуги залишаться такими ж.

В «Київстар» зазначили, що для того, щоб перевірити свій смартфон, чи підтримує він технологію LTE необхідно ввести комбінацію - *245*5# і кнопка «Виклик». Для перевірки SIM-карти - *245*4# і кнопка «Виклик».

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