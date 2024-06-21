Как сообщают в «Киевстар», начнется тестирование в спектре 2100 МГц, пишет Politeka.net.

Тестирование пройдет в двух городах – в Ивано-Франковске и Каменец-Подольском. Согласно сообщению «Киевстар», вместо мобильного 3G-интернета для абонентов этих городов станет доступен более скоростной 4G.

Что касается телефонных звонков, SMS и других мобильных сервисов – они будут доступны как обычно.

Однако благодаря скоростному 4G абоненты в Ивано-Франковске и Каменец-Подольском ощутят существенное улучшение качества соединения.

"А скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз", - уточнили в "Киевстар".

В «Киевстаре» также предоставили инструкцию, что необходимо для этого сделать. А именно – перейти на технологию 4G.

«Чтобы пользоваться 4G, ваш смартфон и SIM должны поддерживать технологию LTE», – пояснили в «Киевстаре».

Если SIM не поддерживает 4G, ее необходимо будет заменить. При этом номер тарифа, деньги на счете и все подключенные услуги останутся такими же.

В «Киевстар» отметили, что для того, чтобы проверить свой смартфон, поддерживает ли он технологию LTE, необходимо ввести комбинацию - *245*5# и кнопка «Вызов». Для проверки SIM-карты – *245*4# и кнопка «Вызов».

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