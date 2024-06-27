В телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили, какая еще опасность подстерегает украинцев на фоне отключений электроэнергии.

Мобильный оператор «Киевстар» предупредил своих абонентов, а также пользователей услуг других операторов об угрозе, возникшей из-за масштабных отключений электроэнергии.

В «Киевстар» сообщили, что мошенники теперь создают фейковые телеграммы от имени энергетических компаний.

Для того, чтобы защитить свои персональные данные пользователи сети должны соблюдать три простых, но очень важных правила.

Да, пользоваться необходимо только официальными источниками и сайтами.

«Не переходите по незнакомым ссылкам и не доверяйте посторонним ресурсам», - подчеркивают в «Киевстар».

Кроме того, украинцам советуют проверять подлинность информации.

Добавим, что с помощью фейковых чат-ботов энергетической компании мошенники похищают учетные записи украинцев и воруют деньги. Также они распространяют дезинформацию.

Достоверную информацию о ситуации в энергосистеме и отключении можно получить на ресурсах Минэнерго, НЭК «Укрэнерго» и операторов системы распределения (облэнерго) в областях.

В свою очередь абоненты «Киевстар» сообщают, что когда выключают свет, они не боятся мошенников, ведь у них нет связи.

«Когда отключают электричество, не страшны никакие шахраи – нет ни связи, ни мобильного интернета от Киевстара… Поэтому, займитесь лучше чем-нибудь полезным – решите сначала проблему со связью в Киеве и области», – отметила одна из недовольных клиенток компании.

В «Киевстар» отметили, что если в районе абонента отсутствует электроснабжение или повреждена инфраструктура – ​​это влияет на работу базовых станций.

«В этих условиях Киевстар обеспечивает работу критически важной части сети генераторами, где их можно установить. Ведь большая часть базовых станций размещена на крышах жилых зданий, осветительных опорах, мостовых переходах, где подключение к генераторам невозможно», - уверяют в компании, добавив, что на всех базовых станциях установлены аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу оборудования некоторое время.

Чтобы увеличить автономность оборудования, Киевстар устанавливает новые аккумуляторы и дополнительные генераторы, но для полноценной работы всех услуг сеть нуждается в электроснабжении.

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