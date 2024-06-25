Мобільний оператор «Київстар» повідомив, що відбудуться зміни, які торкнуться як чинних абонентів компанії, так і нових.

Згідно з оголошенням «Київстар», зміни почнуть діяти з 1 липня, пише Politeka.net.

«Для абонентів Київстар оновлюються умови додаткових послуг Антивизначник номера, Додатковий номер та Супервизначник номера», - попереджають в «Київстар».

Зміни торкнуться як нових абонентів, так і чинних. Отже, нова вартість для абонентів передплати послуги антивизначник номера — 3,30 грн/день, послуга Супервизначник номера котшуватиме 5 грн/день, зміна додааткового номера – 90 гривень, а послуга Додатковий номер коштуватиме 90 грн за перше підключення, далі — 3,30 грн/день.

Для абонентів контракту вартість також оновлена. Послуга Антивизначник номера тепер коштує 90 грн/міс, додатковий номер — 90 грн/міс, зміна додаткового номера — 90 грн, а супервизначник номера — 120 грн/міс.

«Вартість індивідуальних пакетів залишається без змін», - наголосили в «Київстар».

Нагадаємо, що раніше «Київстар» повідомив про запуск нового тарифу - LOVE UA Комфорт, який був створений спеціально для абонентів старшого віку, а також для людей з інвалідністю.

Вартість тарифу — 140 грн/міс. Також в «Київстар» повідомили про його наповнення – Безлімітні дзвінки у мережі, 6 ГБ мобільного інтернету60 хвилин на інші мобільні та міські номери України, 60 SMS.

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