Мобильный оператор «Киевстар» сообщил, что произойдут изменения, которые затронут как действующих абонентов компании, так и новых.

Согласно сообщению «Киевстар», изменения начнут действовать с 1 июля, пишет Politeka.net.

«Для абонентов Киевстар обновляются условия дополнительных услуг Антиопределитель номера, Дополнительный номер и Суперопределитель номера», - предупреждают в «Киевстар».

Изменения коснутся как новых абонентов, так и действующих. Итак, новая стоимость для абонентов предоплаты услуги антиопределитель номера - 3,30 грн/день, услуга Суперопределитель номера будет стоить 5 грн/день, смена дополнительного номера - 90 гривен, а услуга Дополнительный номер будет стоить 90 грн за первое подключение, далее - 3,30 грн/день.

Для абонентов контракта стоимость также обновлена. Антиопределитель номера теперь стоит 90 грн/мес, дополнительный номер — 90 грн/мес, смена дополнительного номера — 90 грн, а суперопределитель номера — 120 грн/мес.

«Стоимость индивидуальных пакетов остается без изменений», - подчеркнули в «Киевстаре».

Напомним, что ранее «Киевстар» сообщил о запуске нового тарифа – LOVE UA Комфорт, который был создан специально для абонентов постарше, а также для людей с инвалидностью.

Стоимость тарифа - 140 грн/мес. Также в «Киевстаре» сообщили о его наполнении – Безлимитные звонки в сети, 6 ГБ мобильного интернета 60 минут на другие мобильные и городские номера Украины, 60 SMS.

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