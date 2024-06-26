В «ДТЕК» повідомили важливу інформацію щодо відключень світла, чи діють стабілізаційні графіки і чи можуть українці сподіватись бодай на якусь справедливість.

Енергетики «ДТЕК» через дефіцит генерації продовжують відключати світло по всій Україні. Однак споживачі електроенергії скаржаться на несправедливість у вимкненнях, розповідають про знайомих, у яких «взагалі світло не відключають».

«То, може, пора почати відключати всім по справжній черзі, тоді й буде економія», - зазначають обурені споживачі на сторінці «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

«Ми розуміємо, наскільки складними є відключення світла для вас і робимо все можливе, щоб їх було якомога менше», - запевнили в «ДТЕК».

Також енергетики пыдкреслили, що відключення електроенергії – це вимушений крок, щоб врятувати енергосистему від нових ушкоджень через перевантаження, а енергетики всієї країни працюють в режимі 24/7.

В "ДТЕК" розкрили, як тепер відключають світло.

В «ДТЕК» також пыдкреслюють, що клієнтів відключають відповідно до графіка.

І при цьому намагаємося чергувати лінії, щоб відключення були справедливі. Якщо минулого разу іншій групі пощастило бути зі світлом довше, то наступного разу більше світла матиме ваша група», - розповіли в «ДТЕК», відповідаючи на питання.

В "ДТЕК" розкрили, як тепер відключають світло.

Однак, запевняють в «ДТЕК», є виключення – це лінії, що живлять критичну інфраструктуру.

Додамо, раніше очільник «Укренерго» заявив, що загалом внаслідок семи останніх російських атак на об’єкти енергетики Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

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Є виняток: в "ДТЕК" розкрили, кому не вимикатимуть світло.