В «ДТЭК» сообщили важную информацию об отключениях света, действуют ли стабилизационные графики и могут ли украинцы надеяться хотя бы на какую-то справедливость.

Энергетики «ДТЭК» из-за дефицита генерации продолжают отключать свет по всей Украине. Однако потребители электроэнергии жалуются на несправедливость в отключениях, рассказывают о знакомых, у которых вообще свет не отключают.

«Так может пора начать отключать всем по настоящей очереди, тогда и будет экономия», - отмечают возмущенные потребители на странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.

«Мы понимаем, насколько сложными отключения света для вас и делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше», - заверили в «ДТЭК».

Также энергетики подчеркнули, что выключение электроэнергии – это вынужденный шаг, чтобы спасти энергосистему от новых повреждений из-за перегрузки, а энергетики всей страны работают в режиме 24/7.

В "ДТЭК" раскрыли, как теперь отключают свет.

В «ДТЭК» также подчеркивают, что клиентов отключают в соответствии с графиком.

"И при этом стараемся чередовать линии, чтобы отключения были справедливыми. Если в прошлый раз другой группе посчастливилось быть со светом дольше, то в следующий раз больше света будет иметь ваша группа», - рассказали в «ДТЭК», отвечая на вопросы.

В "ДТЭК" раскрыли, как теперь отключают свет.

Однако, уверяют в «ДТЭК», есть исключение – это линии, питающие критическую инфраструктуру.

Добавим, ранее глава «Укрэнерго» заявил, что в результате семи последних российских атак на объекты энергетики Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупное потребление Словакии и стран Балтии.

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Есть исключение: в ДТЭК раскрыли, кому не будут выключать свет.