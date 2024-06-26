Энергетики «ДТЭК» из-за дефицита генерации продолжают отключать свет по всей Украине. Однако потребители электроэнергии жалуются на несправедливость в отключениях, рассказывают о знакомых, у которых вообще свет не отключают.
«Так может пора начать отключать всем по настоящей очереди, тогда и будет экономия», - отмечают возмущенные потребители на странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.
«Мы понимаем, насколько сложными отключения света для вас и делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше», - заверили в «ДТЭК».
Также энергетики подчеркнули, что выключение электроэнергии – это вынужденный шаг, чтобы спасти энергосистему от новых повреждений из-за перегрузки, а энергетики всей страны работают в режиме 24/7.
В "ДТЭК" раскрыли, как теперь отключают свет.
В «ДТЭК» также подчеркивают, что клиентов отключают в соответствии с графиком.
"И при этом стараемся чередовать линии, чтобы отключения были справедливыми. Если в прошлый раз другой группе посчастливилось быть со светом дольше, то в следующий раз больше света будет иметь ваша группа», - рассказали в «ДТЭК», отвечая на вопросы.
В "ДТЭК" раскрыли, как теперь отключают свет.
Однако, уверяют в «ДТЭК», есть исключение – это линии, питающие критическую инфраструктуру.
Добавим, ранее глава «Укрэнерго» заявил, что в результате семи последних российских атак на объекты энергетики Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупное потребление Словакии и стран Балтии.
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Есть исключение: в ДТЭК раскрыли, кому не будут выключать свет.