Мобильный оператор «Киевстар» сообщил своим абонентам, как поступить, если телефон не получает сигнала сети.

В телекоммуникационной компании «Киевстар» предоставили своим абонентам важный совет.

Каждый хотя бы однажды, но сталкивался с такой проблемой, когда нет покрытия сети или соединения для мобильной передачи данных. Особенно актуальной эта проблема стала из-за масштабных отключений электроэнергии.

Так, люди сообщают об исчезновении мобильной связи и Интернета. Жалуются на проблемы и абоненты «Киевстар». Люди переживают, что, в таких случаях, в частности, нет даже возможности вызвать экстренные службы в случае необходимости.

«Как дозвониться, когда человеку плохо и часто нет связи и интернета вы что. Киевская область – часто нет обслуживания Киевстар. За что платить, вы должны обновлять бесплатно пакет. Да, когда нет электроэнергии – это плохо, ну вы должны настроить, чтобы связь была постоянно и чтобы интернет не исчезал», - обратился в «Киевстар» одна из абоненток.

В компании сообщили, как поступать в случае, если телефон не видит сеть.

«Если у вас в телефоне нет сигнала сети оператора, вы можете выбрать другую сеть в настройках телефона, благодаря национальному роумингу», - говорится в сообщении.

Напомним, как воспользоваться национальным роумингом, чтобы оставаться на связи.

Для Android инструкция следующая: Настройки - Мобильная сеть - Оператор – найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Для iOS инструкция такова: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети – найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

Если зарегистрироваться не удалось, специалисты советуют попробовать снова или выбрать следующую сеть. Для этого необходимо перезагрузить телефон и повторить.

После подключения необходимо периодически пытаться вернуться к сети оператора вручную или включив автовыбор сети.

Также, если нет сети, эксперты советуют отключить телефон, а затем снова его включить. Таким образом отключаются все запущенные программы и освобождается память, что иногда может автоматически решить проблему.

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