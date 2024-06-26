В телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили заяву, чи можуть абоненти розраховувати на повернення своїх грошей через проблеми з мобільним зв’язком та Інтернетом.

Абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на якість послуг на тлі масштабних відключень світла, пише Politeka.net.

Мовляв, оператор тарифи підвищує, але проблеми все одно є.

«У Вас мобільний інтернет з мобільного не працює вже два дні. м. Вишневе. Генератори купіть, третій рік війни. Ще домашній пропонують без світла. Я уявляю як він буде працювати»,

«Чому немає повернення коштів за ті години, коли немає домашнього інтернету? Плата по тарифу знята вчасно. Коли в нас є світло і мав би працювати домашній інтернет - його немає, бо десь ТАМ ...немає світла, а мобільний " тупить" в прямому сенсі»,

«Не шановна компанія по наданню послуг! Вас зламали і ви компенсували це минулого року, так як не надали послуг, але зараз я їх не отримую вже через півгодини як вимкнуть світло, але ви берете кошти як і раніше! Ставте генератори, я маю отримувати послуги, за котрі сплачено!!!! В мене вистачає павербанку на роутер на 3 години відключення, а у вас навіть ЛТЕ не працює, я вимагаю компенсації! Я в минулому місяці більше тижня не зміг сумарно скористатися послугами, ви зняли за місяць!!! Це не моя проблема зовсім! Або надаєте послуги як домовлялись, або компенсуйте! Я розібрався із відсутністю енергії, в за 2,5 роки війни вже мали б так само!..», - скаржаться абоненти в «Київстар».

В «Київстар» запевнили, що розуміють незадоволення клієнтів, яке викликане саме російською агресією, обстрілами енергетичної інфраструктури.

«Це форс-мажорні обставини, які впливають на всі сфери життя країни.

Але оплата послуг, які є у тарифі, допомагає нам інвестувати у відновлення зруйнованої мережі, закуповувати генератори та встановлювати тисячі акумуляторних батарей. Щоб збільшити автономність мережі під час відключень світла», - підкреслили в «Київстар».

Також в «Київстар» повідомили абонентам щодо компенсацій.

«Оскільки ситуація з відключенням електроенергії відбуваються не з вини компанії (форс-мажорні обставини), а через військову агресію та обстріли енергетичної інфраструктури, то компенсація не передбачена», - пояснили в компанії.

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