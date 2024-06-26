Абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на якість послуг на тлі масштабних відключень світла, пише Politeka.net.
Мовляв, оператор тарифи підвищує, але проблеми все одно є.
«У Вас мобільний інтернет з мобільного не працює вже два дні. м. Вишневе. Генератори купіть, третій рік війни. Ще домашній пропонують без світла. Я уявляю як він буде працювати»,
«Чому немає повернення коштів за ті години, коли немає домашнього інтернету? Плата по тарифу знята вчасно. Коли в нас є світло і мав би працювати домашній інтернет - його немає, бо десь ТАМ ...немає світла, а мобільний " тупить" в прямому сенсі»,
«Не шановна компанія по наданню послуг! Вас зламали і ви компенсували це минулого року, так як не надали послуг, але зараз я їх не отримую вже через півгодини як вимкнуть світло, але ви берете кошти як і раніше! Ставте генератори, я маю отримувати послуги, за котрі сплачено!!!! В мене вистачає павербанку на роутер на 3 години відключення, а у вас навіть ЛТЕ не працює, я вимагаю компенсації! Я в минулому місяці більше тижня не зміг сумарно скористатися послугами, ви зняли за місяць!!! Це не моя проблема зовсім! Або надаєте послуги як домовлялись, або компенсуйте! Я розібрався із відсутністю енергії, в за 2,5 роки війни вже мали б так само!..», - скаржаться абоненти в «Київстар».
В «Київстар» запевнили, що розуміють незадоволення клієнтів, яке викликане саме російською агресією, обстрілами енергетичної інфраструктури.
«Це форс-мажорні обставини, які впливають на всі сфери життя країни.
Але оплата послуг, які є у тарифі, допомагає нам інвестувати у відновлення зруйнованої мережі, закуповувати генератори та встановлювати тисячі акумуляторних батарей. Щоб збільшити автономність мережі під час відключень світла», - підкреслили в «Київстар».
Також в «Київстар» повідомили абонентам щодо компенсацій.
«Оскільки ситуація з відключенням електроенергії відбуваються не з вини компанії (форс-мажорні обставини), а через військову агресію та обстріли енергетичної інфраструктури, то компенсація не передбачена», - пояснили в компанії.
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