В телекомунікаційній компанії «Київстар» відреагували на нову хвилю скарг з боку абонентів – з чим саме виникли проблеми і до чого треба бути готовими.

Мобільний оператор «Київстар» надав абонентам роз’яснення щодо деяких послуг, які, на думку абонентів, не відповідають іїхнім потребам. Зокрема, абоненти скаржаться на проблеми з Інтернетом і мобільним зв’язком.

«Після відключення світла домашній інтернет тримає рівно дві години. Заявлено що чотири тримає… Інтернет працює протягом двох годин, рівно дві години, коли інший провайдер працює більше семи годин»,

«Теж саме: дві години, як по роскладу, і інтернет вимикається, хоча розказують про чотири години. В будинку безліч провайдерів інтернету, яку пропонують набагато довший час роботи інтернету без світла. І тільки Київстар стоїть осторонь, як самий поганий в цьому сенсі….»,

«Немає світла - немає мобільного зв'язку.. через 1,5 години після відключення світла зв'язок зникає.. ось і все ваше покращення, а у ваших конкурентів працює ...», - повідомляють абоненти «Київстар» на офіційній сторінці оператора у Facebook.

В «Київстар» пояснили, що відбувається із мережею через відключення електроенергії.

Так, реагуючи на скарги щодо домашнього Інтернету в «Київстар» наголосили, що робота ДБЖ залежить від загального навантаження на лінії, а це декілька будинків.

«Оскільки стабілізаційних відключень стає дедалі більше, тож заряду ДБЖ може вистачати на менше ніж 4 години, а в пікові години менше ніж на 2 години», - кажуть в «Київстар».

Це пов'язано з тим, що ДБЖ має підзарядитись від електроживлення до повної зарядки протягом 8 годин.

«Оскільки між відключенням проміжки менші, тож прилад не встигає ефективно зарядитись та працювати на повну», - пояснив мобільний оператор.

В «Київстар» також підвтердили, що ситуація, коли немає світла – немає зв’язку також можлива.

«Адже робота обладнання мобільного зв`язку та інтернету залежить від стабільного електропостачання в енергомережах. На випадок аварійних відключень базові станції використовують акумулятори, генератори тощо, що дозволяє обладнанню працювати кілька годин без «підзарядки». Коли відбувається перезапуск та підзарядка станцій, можливе тимчасове зникнення зв’язку», - йдеться в заяві «Київстар».

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