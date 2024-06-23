Мобильный оператор «Киевстар» предоставил абонентам разъяснения относительно некоторых услуг, которые, по мнению абонентов, не отвечают их потребностям. В частности, абоненты жалуются на проблемы с Интернетом и мобильной связью.
«После отключения света домашний интернет держит ровно два часа. Заявлено, что четыре держит… Интернет работает в течение двух часов, ровно два часа, когда другой провайдер работает более семи часов»,
«То же самое: два часа, как по расписанию, и интернет выключается, хотя рассказывают о четырех часах. В доме множество провайдеров интернета, которое предлагают гораздо дольше работы интернета без света. И только Киевстар стоит в стороне, как самый плохой в этом смысле…» ,
«Нет света – нет мобильной связи.. через 1,5 часа после отключения света связь исчезает.. вот и все ваше улучшение, а у ваших конкурентов работает…» , - сообщают абоненты «Киевстар» на официальной странице оператора в Facebook.
В «Киевстар» объяснили, что происходит с сетью из-за отключения электроэнергии.
Так, реагируя на жалобы по поводу домашнего Интернета в «Киевстар» отметили, что работа ИБП зависит от общей нагрузки на линии, а это несколько домов.
«Поскольку стабилизационных отключений становится все больше, поэтому заряда ИБП может хватать менее чем на 4 часа, а в пиковые часы меньше чем на 2 часа», - говорят в «Киевстар».
Это связано с тем, что ИБП должно подзарядиться от электропитания до полной зарядки в течение 8 часов.
«Поскольку между отключением промежутки меньше, прибор не успевает эффективно зарядиться и работать по полной», - пояснил мобильный оператор.
В «Киевстар» также подтвердили, что ситуация, когда нет света – нет связи также возможна.
«Ведь работа оборудования мобильной связи и Интернета зависит от стабильного электроснабжения в энергосетях. В случае аварийных отключений базовые станции используют аккумуляторы, генераторы и т.д., что позволяет оборудованию работать несколько часов без «подзарядки». Когда происходит перезапуск и подзарядка станций, возможно временное исчезновение связи», – говорится в заявлении «Киевстар».
Последние новости Украины:
Номер будет полностью отключен: кто из абонентов Lifecell оказался в зоне риска.
"Киевстар" закрывает популярные тарифы: что изменится для абонентов.
Абоненты не смогут подключить: "Киевстар" предупредил о новых изменениях.