Прослушка на смартфоні – ця неприємна проблема може виникнути у будья-кого користувача смартфоном, адже існує ціла низка можливостей, як це робити майже непомітно.

Так, прослуховування смартфону може відбуватися через перенаправлення дзвінків, пише Politeka.net.

Тобто, усі виклики потай від власника гаджету переадресовуються на сторонній номер.

Також зловмисники можуть становити контроль над мікрофонами і камерами. Зазвичай це досягається завдяки шкідливим застосункам, які отримують доступ до мікрофонів на телефоні.

Завдяки прослуховуванню і відстеженню смартфону, люди з недобрими намірами можуть не тільки записувати розмови, а й отримувати доступ до місцеперебування, акаунтів у соцмережах, фінансових кабінетів тощо.

Один з найскладніших методів прослуховування смартфону – це встановлення професійного обладнання. Таким способом зазвичай користуються правоохоронні служби.

Як швидко вимкнути прослушку на Android та iPhone.

Крім того, органи правопорядку мають можливість перехоплювати телефонні розмови, підключаючись до мережі через мобільного оператора, тож здатні слухати дзвінки з будь-якого апарату.

Перевірити, чи переадресовуються ваш дзвінки на сторонній номер можна за допомогою спеціального коду - *-21-# і кнопка виклику.

Якщо ж з’ясується, що йде переадресація, її можна вимкнути. Зробити це швидко можна знову ж таки, скориставшись кодом - ##002#.

Як швидко вимкнути прослушку на Android та iPhone.

Цей код допоможе відключити прослуховування смартфону. Код підходить, як для iPhone, так і для Android.

«Видалення виконано успішно», - з’явиться наа екрані смартфону після використання коду.

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