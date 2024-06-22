Прослушка на смартфоне – эта неприятная проблема может возникнуть у любого пользователя смартфоном, ведь существует ряд возможностей, как это делать почти незаметно.

Так, прослушивание смартфона может происходить через перенаправление звонков, пишет Politeka.net.

То есть, все вызовы тайком от владельца гаджета переадресовываются на посторонний номер.

Также злоумышленники могут контролировать микрофоны и камеры. Обычно это достигается благодаря вредоносным приложениям, которые получают доступ к микрофонам на телефоне.

Благодаря прослушиванию и отслеживанию смартфона, люди с недобрыми намерениями могут не только записывать разговоры, но и получать доступ к местонахождению, аккаунтам в соцсетях, финансовым кабинетам и т.д.

Один из самых сложных методов прослушивания смартфона – это установка профессионального оборудования. Таким способом обычно пользуются правоохранительные службы.

Как быстро отключить прослушку на Android и iPhone

Кроме того, органы правопорядка имеют возможность перехватывать телефонные разговоры, подключаясь к сети через мобильного оператора и способны слушать звонки с любого аппарата.

Проверить, переадресовываются ли ваши звонки на посторонний номер можно с помощью специального кода - *-21-# и кнопка вызова.

Если выяснится, что идет переадресация, ее можно выключить. Сделать это быстро можно опять же, воспользовавшись кодом – ##002#.

Как быстро отключить прослушку на Android и iPhone

Этот код поможет отключить прослушивание смартфона. Код подходит как для iPhone, так и для Android.

«Удаление выполнено успешно», - появится на экране смартфона после использования кода.

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