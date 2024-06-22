Так, прослушивание смартфона может происходить через перенаправление звонков, пишет Politeka.net.
То есть, все вызовы тайком от владельца гаджета переадресовываются на посторонний номер.
Также злоумышленники могут контролировать микрофоны и камеры. Обычно это достигается благодаря вредоносным приложениям, которые получают доступ к микрофонам на телефоне.
Благодаря прослушиванию и отслеживанию смартфона, люди с недобрыми намерениями могут не только записывать разговоры, но и получать доступ к местонахождению, аккаунтам в соцсетях, финансовым кабинетам и т.д.
Один из самых сложных методов прослушивания смартфона – это установка профессионального оборудования. Таким способом обычно пользуются правоохранительные службы.
Как быстро отключить прослушку на Android и iPhone
Кроме того, органы правопорядка имеют возможность перехватывать телефонные разговоры, подключаясь к сети через мобильного оператора и способны слушать звонки с любого аппарата.
Проверить, переадресовываются ли ваши звонки на посторонний номер можно с помощью специального кода - *-21-# и кнопка вызова.
Если выяснится, что идет переадресация, ее можно выключить. Сделать это быстро можно опять же, воспользовавшись кодом – ##002#.
Как быстро отключить прослушку на Android и iPhone
Этот код поможет отключить прослушивание смартфона. Код подходит как для iPhone, так и для Android.
«Удаление выполнено успешно», - появится на экране смартфона после использования кода.
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