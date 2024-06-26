В телекоммуникационной компании «Киевстар» сделали заявление, могут ли абоненты рассчитывать на возврат своих денег из-за проблем с мобильной связью и Интернетом.

Абоненты Киевстар продолжают жаловаться на качество услуг на фоне масштабных отключений света, пишет Politeka.net.

Мол, оператор тарифы повышает, но проблемы все равно есть.

«У вас мобильный интернет с мобильного не работает уже два дня. Г. Вишневое. Генераторы купите, третий год войны. Еще домашний предлагают без света. Я представляю, как он будет работать»,

"Почему нет возврата средств за те часы, когда нет домашнего интернета? Плата по тарифу снята в срок. Когда у нас есть свет и должен был работать домашний интернет - его нет, потому что где-то там нет света, а мобильный "тупит" в прямом смысле",

«Не уважаемая компания по предоставлению услуг! Вас сломали и вы компенсировали это в прошлом году, так как не оказали услуг, но сейчас я их не получаю уже через полчаса как выключат свет, но вы берете деньги по-прежнему! Ставьте генераторы, я должен получать услуги, за которые оплачено! У меня хватает павербанка на роутер на 3 часа отключения, а у вас даже ЛТЕ не работает, я требую компенсации! Я в прошлом месяце больше недели не смог суммарно воспользоваться услугами, вы сняли за месяц! Это не моя проблема совсем! Либо предоставляете услуги как договаривались, либо компенсируйте! Я разобрался с отсутствием энергии, за 2,5 года войны уже должны были так же!..», - жалуются абоненты в «Киевстар».

В «Киевстар» заверили, что понимают недовольство клиентов, вызванное именно российской агрессией, обстрелами энергетической инфраструктуры.

«Это форс-мажорные обстоятельства, влияющие на все сферы жизни страны.

Но оплата услуг в тарифе помогает нам инвестировать в восстановление разрушенной сети, закупать генераторы и устанавливать тысячи аккумуляторных батарей. Чтобы увеличить автономность сети при отключении света» , - подчеркнули в «Киевстар».

Также в «Киевстар» сообщили абонентам относительно компенсаций.

«Поскольку ситуация с отключением электроэнергии происходят не по вине компании (форс-мажорные обстоятельства), а из-за военной агрессии и обстрелов энергетической инфраструктуры, то компенсация не предусмотрена», - пояснили в компании.

Последние новости Украины:

Исчезновение связи: оператор предупредил абонентов о неприятном.

Абонентам Lifecell выплатят компенсацию: кого именно касается.

Как быстро отключить прослушку на Android и iPhone.

.