Мобільний оператор «Lifecell» готовий виплатити деяким абонентам компенсацію – кому саме і що треба знати.

Деякі абоненти «Lifecell» можуть розраховувати на компенсацію від компанії, пише Politeka.net.

Але мова йде лише про тих абонентів, які користуються «Мобільним захистом». Так, абонент може швидко відстежити та знайти втрачений телефон, захистити персональні дані.

Крім того, оператор «Lifecell» готовий виплатити компенсацію.

«Ваш телефон вкрали або він загубився? Ми виплатимо компенсацію, якщо пристрій не вдасться повернути. Якщо хтось знайде телефон, то ми організуємо його доставку», - кажуть в «Lifecell».

В «Lifecell» уточнюють, що якщо протягом 14 днів абонент не знайшов свій мобільний телефон, він отримає грошовукомпенсацію у сумі, відповідній його тарифу.

Так, компенсація може бути у розмірі 3,500 грн, 5 тисяч гривень, сім тисяч або навіть 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше в «Lifecell» попередили власників смартфонів про ще одну небезпеку – на тлі стабілізаційних відключень електроенергії зловмисники створюють підробні ресурси енергетичних компаній для виманювання конфіденційних даних та привласнення заощаджень з банківських карток. Так, абонентам можуть запропонувати підключення до резервних ліній живлення або мобільного зв’язку.

Українців закликають за жодних обставин не погоджуватися на будь-які сумнівні пропозиції та не повідомляти зміст верифікаційних повідомлень чи кодів. Навіть, якщо начебто телефонує офіційний представник.

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