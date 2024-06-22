Мобильный оператор Lifecell готов выплатить некоторым абонентам компенсацию – кому именно и что нужно знать.

Некоторые абоненты Lifecell могут рассчитывать на компенсацию от компании, пишет Politeka.net.

Но речь идет только о тех абонентах, которые пользуются "Мобильной защитой". Так, абонент может быстро отследить и найти потерянный телефон, защитить персональные данные.

Кроме того, оператор "Lifecell" готов выплатить компенсацию.

«Ваш телефон украли или он потерялся? Мы выплатим компенсацию, если устройство не удастся вернуть. Если кто-нибудь найдет телефон, то мы организуем его доставку», - говорят в «Lifecell».

В Lifecell уточняют, что если в течение 14 дней абонент не нашел свой мобильный телефон, он получит денежную компенсацию в сумме, соответствующей его тарифу.

Так, компенсация может быть в размере 3,500 грн, 5 тысяч гривен, семь тысяч или даже 12 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в «Lifecell» предупредили владельцев смартфонов об еще одной опасности – на фоне стабилизационных отключений электроэнергии злоумышленники создают поддельные ресурсы энергетических компаний для выманивания конфиденциальных данных и присвоения сбережений с банковских карт. Так, абонентам могут предложить подключение к резервным линиям питания или мобильной связи.

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