Мобильный оператор "Lifecell" ответил на многочисленные жалобы абонентов, которые, в частности, предложили сделать скидки за тарифы.

Проблемы, с которыми сталкиваются абоненты «Lifecell», связаны с масштабными отключениями электроэнергии. Некоторые остаются без Интернета, некоторые сообщают о проблемах и с мобильной связью.

«При отключении света связь иногда есть, но в основном падает очень быстро. Вы и дальше будете давать отписки в духе «у нас лапки» или все же начнете устанавливать ИБП на свое оборудование? Зимой лучше не станет ситуация, то же вопрос, а за какую услугу связи я плачу, если этой связи нет больше половины суток?»,

«При выключении света г. Чернигов, улица Ивана Мазепы не работает связь и интернет! Почему я должен платить за тариф полную стоимость, если вы качественно не можете обеспечить услуги связи и интернета? Работать невозможно, связаться с родными невозможно! Когда будет качественное обеспечение услуг или скидки на тарифы, если вы не можете качественно обеспечить?» – пишут абоненты на официальной странице «Lifecell» в Facebook.

В Lifecell ответили, что сложности у абонентов возникают обычно из-за перегрузки сети во время отключений электроснабжения. В это время пользователи массово переходят на мобильный интернет.

«Это приводит к резкому росту нагрузки на сеть и быстрой разрядке аккумуляторов базовых станций», - сообщили в «Lifecell».

Также в компании подчеркнули, что при длительном отключении стационарного питания одновременно по всей стране трудно обеспечить подключение генераторов и подвоз топлива на все без исключения локации.

Что касается скидок на тарифы, в «Lifecell» это предложение пока никак не прокомментировали.

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