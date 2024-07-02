В компанії «Київстар» звернулися до абонентів із важливою інформацією – відбулося оновлення вартості дяких послуг.

Зміни, як наголосили в «Київстар» торкнулися і абонентів передплати, і контракту, пише Politeka.net.

А саме – оновилися умови таких додаткових послуг, як Антивизначник номера, Додатковий номер та Супервизначник номера.

«Основні зміни торкнуться як чинних, так і нових абонентів», - йдеться в повідомленні «Київстар».

Таким чином з 1 липня оновлена вартість для абонентів передплати стала такою:

Послуга антивизначник номера коштує 3,30 грн/день, Супервизначник номера — 5 грн/день, зміна додаткового номера коштуватиме 90 грн, а послуга Додатковий номер - 90 грн за перше підключення, далі — 3,30 грн/день.

Також вартість змінилася для абонентів контракту. З 1 липня послуга антивизначник номера — 90 грн/міс, а послуга додатковий номер — 90 грн/міс, зміна додаткового номера коштує 90 грн, а послуга супервизначник номера — 120 грн/міс.

В «Київстар» також уточнили, що вартість індивідуальних пакетів залишається без змін.

Нагадаємо також, що почали також діяти ще одні зміни для деяких абонентів контракту. Так, нові абоненти більше не можуть підключити тариф Любов до батьків.

Однак контрактні абоненти зможуть підключити новий тариф — LOVE UA Комфорт. Цей контрактний тариф створений для абонентів Київстар у віці від 60 років, а також людей з інвалідністю І-ІІІ групи.

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