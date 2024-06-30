Абонентам компанії «Vodafone» та інших мобільних операторів доведеться звикати до нових правил.

Такі зміни, наголошують у «Vodafone» допоможуть зменшити навантаження на мережу під час масштабних відключень електроенергії.

В компанії підкреслили, що оператор продовжує працювати над забезпеченням стабільного зв’язку та інтернету під час вимкнень електроенергії, однак зменшити навантаження на мережу може кожен абонент.

Користувачів просять використовувати Wi-Fi, що працює на технології GPON (тобто, навіть без світла).

«Спілкуйтеся за допомогою текстових повідомлень або голосових дзвінків замість відео- та голосових повідомлень у месенджерах», - йдеться у новому зверненні «Vodafone» до абонентів.

Також користувачів мережею просять зменшити якість відео в YouTube й інших застосунках.

«Завантажте декілька відео або фільм, аби дивитись за відсутності світла; вимкніть автоматичне завантаження медіа в месенджерах; зберігайте важливі файли, щоб переглядати їх офлайн», - просять у «Vodafone».

Також в компанії зазначають, що навіть, коли світло знову увімкнеться, не слід забувати заощаджувати електроенергію та стежити за навантаженням на мережу.

«Зараз це як ніколи важливо», - підкреслюють у «Vodafone».

У свою чергу абоненти оператора скаржаться, що інтернет зникає одразу після того, як вимикають світло. У інших проблеми зберігаються навіть, коли електроенергія є.

«Ну це нікуди не годиться, півгодини,як вимкнули світло,і інтернет зникає,я не кажу за відео, текстові повідомлення проблематично відправити»,

«От наразі. Є електрика, а зв'язку 0! Що ви розповідаєте про відсутність інтернету тільки за відсутності електрики - в вас взагалі немає зв'язку!!! І це обласний центр (Івано Франківськ) - я мовчу за зв'язок (відсутність) що навколо»,

«Немає світла, зникає інтернет,а ми платимо в місяць 400гр за безліміт», - пишуть абоненти на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

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