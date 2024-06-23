Мобільний оператор «Vodafone» повідомив, які дзвінки та SMS будуть заблоковано і яким чином відбувається цей процес.

Компанія «Vodafone» повідомила всім своїм абонентам про дзвінки та повідомлення, які до них не надійдуть.

Мова йде про послугу «Підозрілий номер», завдяки якій можна захиститись від телефонних шахраїв.

Мобільний оператор повідомив, що алгоритми захисту визначають підозрілі номери і база шахраїв постійно оновлюється.

Як це відбувається – якщо до людини телефонує чи надсилає повідомлення абонент, з номера якого, ймовірно здійснювались зловмисні виклики або насдсилався спам, «Vodafone» заблокує дзвінки та SMS з цього номера. При цьому власник смартфону, до якого намагалися додзвонитися, отримає повідомлення від мобільного оператора на кшалт «На ваш номер була спроба шахрайсього дзвінка. Ми його заблокували».

Якщо ж абонент «Vodafone» намагатиметься зателефонувати на номер, з якого здійснювались зловмисні виклики чи надсилався спам, він почує про це голосове повідомлення до моменту з’єднання, а потім виклик буде перервано.

Послуга не безкоштовна. Її вартість - 0,50 грн на день – для клієнтів передплати і 15 грн на місяць – для контрактних клієнтів.

Зазначимо, що представники «Vodafone» продовжують пояснювати розлюченим абонентам, чому довелося підвищити тарифи.

В повідомленнях, розміщених на офіційній сторінці компанії у Facebook, підкреслюється, що вони розуміють, «що це нікому не сподобається».

«Але ми маємо тримати зв'язок на плаву, бо багато хто далеко від рідних, і телефон – єдиний спосіб бути поруч», - виправдовуються у «Vodafone».

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