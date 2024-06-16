Існують певні ознаки того, що на смартфоні з’явився вірус – як їх розпізнати і яким чином можна швидко і безпечно врятувати гаджет від небезпечних програм.

Наслідки того, що на смартфоні з’явився вірус можуть бути руйнівними, пише Politeka.net.

Віруси можуть призвести до втрати коштів на рахунках, порушення конфіденційності тощо.

Ось, чому важливо вчасно зрозуміти, що на смартфоні з’явився вірус і видалити його якнайшвидше.

Основними ознаками появи вірусів на гаджеті є швидка розрядка батареї, часті збої. Смартфон, заражений вірусами починає повільніше працювати. Крім того, на гаджеті з’являються додатки, які власник не встановлював.

Як зрозуміти, що на смартфоні є вірус і видалити його.

Якщо смартфон почав відкривати або закривати програми самостійно – це також може бути ознакою вірусу.

Багато шкідливих програм передають інформацію про пристрій та його використання на віддалений сервер, який може споживати багато даних, тож якщо помічено підозрілий сплеск використання даних, варто запідозрити появу вірусу.

Кіберспеціалісти закликають одразу видалити підзрілі і незнайомі додатки.

Для того, щоб перевірити смартфон на віруси, необхідно перевести пристрій у безпечний режим (увімкніть режим польоту/ відключіть інтернет-з’єднання).

«Перевірте вбудованим антивірусом, якщо такий є на телефоні, видаліть всі знайдені загрози. Якщо немає вбудованого антивірусу, скористайтеся спеціальними антивірусними додатками», - радять кіберполіцейські.

При цьому важливо не використовувати російські антивіруси і завантажувати лише з офіційних магазинів.

Як зрозуміти, що на смартфоні є вірус і видалити його.

Ще одна порада, як знайти і видалити віруси на смартфоні – просканувати гаджет комп’ютерним антивірусом. Для цього необхідно підключити телефон через USB до комп'ютера, запустити сканування підключених пристроїв.

Найрадикальніший метод видалення вірусів з телефону – скидання системи до заводських налаштувань. Але варто пам’ятати, що у такому випадку будуть видалені всі дані на смартфоні.

«Не забувайте заздалегідь робити резервне копіювання даних», - підкреслюють кіберполіцейські.

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