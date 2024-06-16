Существуют определенные признаки того, что на смартфоне появился вирус – как их распознать и каким образом можно быстро и безопасно спасти гаджет от опасных программ.

Последствия того, что на смартфоне появился вирус, могут быть разрушительными, пишет Politeka.net.

Вирусы могут привести к потере средств на счетах, нарушению конфиденциальности и т.п.

Вот почему важно вовремя понять, что на смартфоне появился вирус и удалить его как можно быстрее.

Основными признаками появления вирусов на гаджете является быстрая разрядка батареи, частые сбои. Смартфон, зараженный вирусами, начинает медленнее работать. Кроме того, на гаджете появляются приложения, которые владелец не устанавливал.

Как понять, что на смартфоне есть вирус и удалить его.

Если смартфон начал открывать или закрывать программы самостоятельно – это может быть признаком вируса.

Многие вредоносные программы передают информацию об устройстве и его использовании на удаленный сервер, который может потреблять много данных, так что если замечен подозрительный всплеск использования данных, следует заподозрить появление вируса.

Киберспециалисты призывают сразу удалить подозреваемые и незнакомые приложения.

Чтобы проверить смартфон на вирусы, необходимо перевести устройство в безопасный режим (включите режим полета/ отключите интернет-соединение).

«Проверьте встроенным антивирусом, если таковой есть на телефоне, удалите все найденные угрозы. Если нет встроенного антивируса, воспользуйтесь специальными антивирусными приложениями», – советуют киберполицейские.

При этом важно не использовать российские антивирусы и загружать только из официальных магазинов.

Как понять, что на смартфоне есть вирус и удалить его?

Еще один совет, как найти и удалить вирусы на смартфоне – просканировать гаджет компьютерным антивирусом. Для этого необходимо подключить телефон через USB к компьютеру, запустить сканирование подключенных устройств.

Самый радикальный метод удаления вирусов с телефона – сброс системы до заводских настроек. Но следует помнить, что в таком случае будут удалены все данные на смартфоне.

«Не забывайте заранее производить резервное копирование данных», - подчеркивают киберполицейские.

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