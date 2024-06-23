Мобильный оператор Vodafone сообщил, какие звонки и SMS будут заблокированы и каким образом происходит этот процесс.

Компания Vodafone сообщила всем своим абонентам о звонках и сообщениях, которые к ним не поступят.

Речь идет об услуге «Подозрительный номер», благодаря которой можно защититься от телефонных мошенников.

Мобильный оператор сообщил, что алгоритмы защиты определяют подозрительные номера и база мошенников постоянно обновляется.

Как это происходит – если к человеку звонит или отправляет сообщение абонент, с номера которого, вероятно, совершались злонамеренные вызовы или отправлялся спам, Vodafone заблокирует звонки и SMS с этого номера. При этом владелец смартфона, до которого пытались дозвониться, получит сообщение от мобильного оператора: «На ваш номер была попытка мошеннического звонка. Мы его заблокировали».

Если же абонент Vodafone будет пытаться позвонить на номер, с которого совершались злонамеренные вызовы или отправлялся спам, он услышит об этом голосовое сообщение до момента соединения, а затем вызов будет прерван.

Услуга не бесплатная. Ее стоимость – 0,50 грн в день – для клиентов предоплаты и 15 грн в месяц – для контрактных клиентов.

Отметим, что представители Vodafone продолжают объяснять рассерженным абонентам, почему пришлось повысить тарифы.

В сообщениях, размещенных на официальной странице компании в Facebook, подчеркивается, что они понимают, что это никому не понравится.

«Но мы должны держать связь на плаву, потому что многие вдали от родных, и телефон – единственный способ быть рядом», - оправдываются в Vodafone.

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