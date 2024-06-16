Мобільний оператор «Lifecell» повідомив абонентам про зміни і які самі дзвінки можуть бути заблоковані саме компанією.

Мобільний оператор «Lifecell» повідомив про чергові зміни, які вже діють для абонентів, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, зміни торкнулися умов надання послуг у міжнародному роумінгу. А саме – з 12 червня поточного року Кіпр входитиме в 2 групу країн.

Це означатиме, що Інтернет коштуватиме – 150 МБ/75 грн., дзвінки - 10 хв/70 грн, вихідні SMS - 15 SMS/ 30 грн.

В «Lifecell» підкреслили, що хвилини, які надаються у рамках пакету послуг, використовуються при дзвінках в Україну, всередині країни перебування, а також при вхідних дзвінках з будь-яких операторів світу.

«Вартість вихідних дзвінків до інших країн (крім України та країни перебування) - 130,00 грн/хв», - повідомили в «Lifecell».

Також в компанії попередили абонентів про важливий нюанс - вихідні дзвінки на деякі номери іноземних операторів, а саме преміум-номери, номери для отримання розважальних послуг та інших контент-послуг тощо, можуть бути заблоковані.

Як пояснюють в «Lifecell» це може статися у зв’язку із їх збитковістю за умови, що вартість таких дзвінків перевищує розмір доходу оператора.

Зазначимо, що до 30.06.2024 за інтернет у роумінгу не потрібно платити окремо. Абонентам пропонують скористатися тарифними гігабайтами у більш ніж 30 країнах з акцією «Гігабайти без кордонів».

Також оператор «Lifecell» зробив роз’яснення щодо суми, яка знадобиться на рахунку у роумінгу. Рекомендовано мати мінімально 100-150 грн.

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