Мобильный оператор «Lifecell» сообщил абонентам об изменениях и какие сами звонки могут быть заблокированы именно компанией.

Мобильный оператор «Lifecell» сообщил об очередных изменениях, которые уже действуют для абонентов, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, изменения затронули условия предоставления услуг в международном роуминге. А именно – с 12 июня текущего года Кипр будет входить во 2 группу стран.

Это означает, что Интернет будет стоить – 150 МБ/75 грн., звонки – 10 мин/70 грн, исходящие SMS – 15 SMS/30 грн.

В Lifecell подчеркнули, что минуты, предоставляемые в рамках пакета услуг, используются при звонках в Украину, внутри страны пребывания, а также при входящих звонках с любых операторов мира.

«Стоимость исходящих звонков в другие страны (кроме Украины и страны пребывания) – 130,00 грн/мин», – сообщили в «Lifecell».

Также в компании предупредили абонентов о важном нюансе – исходящие звонки на некоторые номера иностранных операторов, а именно премиум-номера, номера для получения развлекательных услуг и других контент-услуг и т.д., могут быть заблокированы.

Как объясняют в «Lifecell», это может произойти в связи с их убыточностью при условии, что стоимость таких звонков превышает размер дохода оператора.

Отметим, что до 30.06.2024 года за интернет в роуминге не нужно платить отдельно. Абонентам предлагают воспользоваться тарифными гигабайтами более чем в 30 странах с акцией «Гигабайты без границ».

Также оператор Lifecell сделал разъяснение относительно суммы, которая понадобится на счете в роуминге. Рекомендовано иметь минимально 100–150 грн.

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