Деякі додатки на смартфоні можуть стати причиною витоку особистих даних користувача, зникнення грошей з рахунків тощо.

Так, експерти закликають не зберігати особисті дані в мобільних додатках.

Не варто довіряти паролі, особисту ідентифікаційну інформацію, фінансові дані або іншу конфіденційну інформацію у файловій системі або базі даних пристрою без належного шифрування або захисту.

Шахраї можуть використовувати сховище даних в мобільних додатках для крадіжки облікових даних користувача для входу в систему.

Інколи запідозрити додаток у шкідливій діяльності звичаному власнику смартфону чи іншого гаджета дуже важко, майже неможливо.

Як розпізнати небезпечні додатки на смартфоні і видалити.

Адже це можуть бути додатки для обробки фото чи очистки кешу, у якому захований вірус, що після завантаження краде пароль від акаунту, наприклад у Facebook. Крім того, заавдяки небезпечним додаткам зловмисники можуть отримати доступ до файлів cookie і, таким чином, знати, яку інформацію і коли користувач переглядає у мережі.

«Додатки – сторонні сервіси та програми, які мають певний доступ до вашого облікового запису. Небезпечність у тому, що користувач може надати доступ шахрайському додатку, який зможе читати вашу пошту або вміст Google-диску», - пояснюють фахівці проєкту BRAMA, створеного волонтерами і кіберполіцією України.

Як розпізнати небезпечні додатки на смартфоні і видалити.

Отже, як перевірити додатки. Для цього необхідно зайти в налаштування облікового запису. «Керувати обліковим записом Google» – «Безпека» - «Зв’язки зі сторонніми додатками та сервісами» - «Переглянути всі зв’язки».

Тут можна буде побачити всі додатки, які мають доступ до вашого облікового запису власника: «Вхід через Google» та «Доступ до сервісу».

«Зверніть увагу на розділ «Доступ до сервісу», бо саме ці додатки можуть мати повний або частковий доступ до Google-диску», - пояснюють кіберфахівці.

У пункті «Доступ до сервісу – Усі сервіси» можна перевірити, який саме і до чого наданий доступ.

«Щоб повністю видалити всі зв’язки з цим сервісом, не тільки доступи, оберіть «Видалити всі зв’язки з сервісом», - радять екперти.

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