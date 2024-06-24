Некоторые приложения на смартфоне могут стать причиной утечки личных данных пользователя, исчезновения денег со счетов и т.д.

Так, эксперты призывают не хранить личные данные в мобильных приложениях.

Не следует доверять пароли, личную идентификационную информацию, финансовые данные или другую конфиденциальную информацию в файловой системе или базе данных устройства без надлежащего шифрования или защиты.

Мошенники могут использовать хранилище данных в мобильных приложениях для воровства учетных данных пользователя для входа в систему.

Иногда заподозрить приложение во вредной деятельности обычному владельцу смартфона или другого гаджета очень тяжело, почти невозможно.

Как распознать опасные приложения на смартфоне и удалить.

Ведь єто могут быть приложения для обработки фото или очистки кэша, в котором спрятан вирус, который после загрузки крадет пароль от аккаунта, например в Facebook. Кроме того, благодаря опасным приложениям злоумышленники могут получить доступ к файлам cookie и, таким образом, знать, какую информацию и когда пользователь просматривает в сети.

«Приложения – сторонние сервисы и приложения, которые имеют определенный доступ к вашей учетной записи. Опасность в том, что пользователь может предоставить доступ мошенническому приложению, которое сможет читать вашу почту или содержимое Google-диска», - объясняют специалисты проекта BRAMA, созданного волонтерами и киберполицией Украины.

Как распознать опасные приложения на смартфоне и удалить.

Итак, как проверить приложения. Для этого необходимо зайти в настройку аккаунта. «Управление учетной записью Google» – «Безопасность» - «Связи со сторонними приложениями и сервисами» - «Просмотреть все связи».

Здесь можно увидеть все приложения, которые имеют доступ к вашей учетной записи владельца: «Вход через Google» и «Доступ к сервису».

"Обратите внимание на раздел "Доступ к сервису", так как именно эти приложения могут иметь полный или частичный доступ к Google-диску", - объясняют киберспециалисты.

В пункте «Доступ к сервису – Все сервисы» можно проверить, какой и к чему предоставлен доступ.

«Чтобы полностью удалить все связи с этим сервисом, не только доступы, выберите «Удалить все связи с сервисом», – советуют эксперты.

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