Абонентам компании Vodafone и других мобильных операторов придется привыкать к новым правилам.

Такие изменения, отмечают в Vodafone, помогут уменьшить нагрузку на сеть во время масштабных отключений электроэнергии.

В компании подчеркнули, что оператор продолжает работать над обеспечением стабильной связи и интернета при выключении электроэнергии, однако уменьшить нагрузку на сеть может каждый абонент.

Пользователей просят использовать Wi-Fi, работающий на технологии GPON (т.е. даже без света).

«Общайтесь с помощью текстовых сообщений или голосовых звонков вместо видео- и голосовых сообщений в мессенджерах», - говорится в новом обращении Vodafone к абонентам.

Также пользователей сетью просят снизить качество видео в YouTube и других приложениях.

«Загрузите несколько видео или фильм, чтобы смотреть при отсутствии света; выключите автоматическую загрузку медиа в мессенджерах; храните важные файлы, чтобы просматривать их в автономном режиме», - просят у «Vodafone».

Также в компании отмечают, что даже когда свет снова включится, не следует забывать экономить электроэнергию и следить за нагрузкой на сеть.

"Сейчас это как никогда важно", - подчеркивают в Vodafone.

В свою очередь, абоненты оператора жалуются, что интернет исчезает сразу после того, как выключают свет. В других проблемах сохраняются даже когда электроэнергия есть.

«Ну это никуда не годится, полчаса, когда выключили свет, и интернет исчезает, я не говорю за видео, текстовые сообщения проблематично отправить»,

«Вот сейчас. Есть электричество, а связи 0! Что вы рассказываете об отсутствии интернета только при отсутствии электричества – у вас вообще нет связи!!! И это областной центр (Ивано Франковск) – я молчу за связь (отсутствие) что вокруг»,

"Нет света, исчезает интернет, а мы платим в месяц 400гр за безлимит" , - пишут абоненты на официальной странице "Vodafone" в Facebook.

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