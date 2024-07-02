В компании «Киевстар» обратились к абонентам с важной информацией – произошло обновление стоимости благодарных услуг.

Изменения, как отметили в «Киевстар», коснулись и абонентов предоплаты, и контракта, пишет Politeka.net.

А именно – обновились условия таких дополнительных услуг, как Антиопределитель номера, Дополнительный номер и Суперопределитель номера.

«Основные изменения затронут как действующих, так и новые абоненты», - говорится в сообщении «Киевстар».

Таким образом с 1 июля обновленная стоимость для абонентов предоплаты стала такой:

Антиопределитель номера стоит 3,30 грн/день, Суперопределитель номера — 5 грн/день, смена дополнительного номера будет стоить 90 грн, а услуга Дополнительный номер - 90 грн за первое подключение, далее — 3,30 грн/день.

Также стоимость поменялась для абонентов контракта. С 1 июля услуга антиопределитель номера – 90 грн/мес, а услуга дополнительный номер – 90 грн/мес, смена дополнительного номера стоит 90 грн, а услуга суперопределитель номера – 120 грн/мес.

В «Киевстар» также уточнили, что стоимость индивидуальных пакетов остается без изменений.

Напомним также, что начали действовать еще одни изменения для некоторых абонентов контракта. Так, новые абоненты больше не могут подключить тариф Любовь к родителям.

Однако контрактные абоненты смогут подключить новый тариф – LOVE UA Комфорт. Этот контрактный тариф создан для абонентов Киевстар в возрасте от 60 лет, а также людей с инвалидностью I-III группы.

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