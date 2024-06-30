Нове рішення мобільного оператора Lifecell торкнеться сотень тисяч абонентів компанії – що саме зміниться і чи доведеться за це платити.

В «Lifecell» повідомили щодо рішення, яке стосується мобільного зв’язку, пише Politeka.net.

Так, компанія вирішила продовжити акції «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України».

Таким чином акції будут діяти до 31 грудня 2024 року. Що саме зміниться і для кого: абоненти-роумери можуть користуватися мобільним зв’язком у роумінгу без додаткової плати за умови оплаченого пакета послуг.

В «Lifecell» розповіли, що акціями у роумінгу користуються близько 400 тисяч абонентів компанії.

Для того, щоб скористатися акціями абонент повинен оплатити пакет послуг за тарифним планом lifecell або перезамовити його за номером *700#.

«Додаткове підключення не вимагається — гігабайти та хвилини нараховуються автоматично після оплати/перезамовлення пакета послуг», - пояснюють в «Lifecell».

Акція «Гігабайти без кордонів» від Lifecell діє у 32 країнах.

А саме в Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії (включно з Ватиканом), Кіпрі, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Люксембургу, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швеції, Швейцарії, Японії.

З 12 червня у списку також з’явилися Норвегія та Сан-Марино.

«Обсяг гігабайтів для використання залежить від тарифного плану», - пояснюють в «Lifecell».

Що ж стосується акції «Хвилини для України», вона діє у восьми країнах.

Хвилини, які нараховуються відповідно до тарифу абонента, можна використовувати для вхідних та вихідних дзвінків з/на всі українські номери.

Як перевірити залишок акційних гігабайтів: потрібно натиснути *108*5#, хвилин — використати комбінацію *108*4#.

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