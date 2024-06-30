Новое решение мобильного оператора «Lifecell» коснется сотен тысяч абонентов компании – что именно изменится и придется ли за это платить.

В «Lifecell» сообщили о решении, касающемся мобильной связи, пишет Politeka.net.

Так, компания решила продлить акции "Гигабайты без границ" и "Минуты для Украины".

Таким образом, акции будут действовать до 31 декабря 2024 года. Что именно изменится и для кого: абоненты-роумеры могут пользоваться мобильной связью в роуминге без дополнительной платы при оплаченном пакете услуг.

В Lifecell рассказали, что акциями в роуминге пользуются около 400 тысяч абонентов компании.

Для того чтобы воспользоваться акциями, абонент должен оплатить пакет услуг по тарифному плану lifecell или перезаказать его по номеру *700#.

"Дополнительное подключение не требуется - гигабайты и минуты начисляются автоматически после оплаты/перезаказа пакета услуг", - объясняют в Lifecell.

Акция "Гигабайты без границ" от Lifecell действует в 32 странах.

А именно в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии (включая Ватикан), Кипре, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Молдове, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, Словакии. Словении, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Черногории, Швеции, Швейцарии, Японии.

С 12 июня в списке также появились Норвегия и Сан-Марино.

"Объем гигабайтов для использования зависит от тарифного плана", - объясняют в "Lifecell".

Что касается акции «Минуты для Украины», она действует в восьми странах.

Минуты, которые начисляются в соответствии с тарифом абонента, можно использовать для входящих и исходящих звонков с/на все украинские номера.

Как проверить остаток акционных гигабайтов: нужно нажать *108*5#, минут - использовать комбинацию *108*4#.

Последние новости Украины:

Нет сигнала сети: в "Киевстар" сказали, как решить проблему.

Компенсации от "Киевстар": оператор сделал новое заявление.

Как скрыть IP-адрес во время вызова: быстрые инструкции от киберспециалистов.