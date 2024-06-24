За допомогою IP-адреси можна встановити геолокацію власника пристрою, наприклад, місто перебування, та визначити провайдера.

IP-адреса, або Internet Protocol address, – це унікальний числовий ідентифікатор пристрою в мережі, пише Politeka.net

Він потрібний для передання інформації міжгаджетами. IP-адресу має не тільки кожен комп’ютер, ноутбук чи планшет, підключений до інтернету, а й смартфон.

Як приховати IP-адресу.

Тож приховати IP-адрес при необхідності можна і під час дзвінків.

«Більшість месенджерів використовують пряме з’єднання для дзвінків між користувачами. Однак, це може бути небезпечно, якщо зловмисник перехопить трафік, так він зможе дізнатися вашу IP-адресу або людини, з якою ви спілкуєтесь. Також ваша IP-адреса може бути доступна абоненту, якому ви телефонуєте», - попереджають фахівці «BRAMA» - проєкту, створеного волонтерами і кіберполіцією.

Тому, підкреслюють фахівці з кібербезпеки, якщо важливо захистити свою IP-адресу, потрібно вимкнути peer-to-peer.

Як приховати IP-адресу для WhatsApp: Налаштування → Конфіденційність → (гортаємо до самого низу) → Додаткові → Захистити IP-адресу під час дзвінка.

Як приховати IP-адресу для Signal: Налаштування → Конфіденційність → (гортаємо до самого низу) → Додаткові функції → Завжди ретранслювати дзвінки.

Як приховати IP-адресу для Viber:

Додатково → Параметри → Конфіденційність → (гортаємо нижче) → Одноранговий звʼязок.

Як приховати IP-адресу для Telegram: Налаштування → Приватність і безпека → Виклики → Peer-to-peer → Ніколи.

Як приховати IP-адресу.

Зазначимо, що також є дієві методи, як зашифрувати свою адресу IP. Найбільш зручний, швидкий і максимально надійний спосіб – це VPN. Головне при виборі VPN — віддавати перевагу перевіреному сервісу з хорошою репутацією і позитивними відгуками.

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