IP-адреса, або Internet Protocol address, – це унікальний числовий ідентифікатор пристрою в мережі, пише Politeka.net
Він потрібний для передання інформації міжгаджетами. IP-адресу має не тільки кожен комп’ютер, ноутбук чи планшет, підключений до інтернету, а й смартфон.
Як приховати IP-адресу.
Тож приховати IP-адрес при необхідності можна і під час дзвінків.
«Більшість месенджерів використовують пряме з’єднання для дзвінків між користувачами. Однак, це може бути небезпечно, якщо зловмисник перехопить трафік, так він зможе дізнатися вашу IP-адресу або людини, з якою ви спілкуєтесь. Також ваша IP-адреса може бути доступна абоненту, якому ви телефонуєте», - попереджають фахівці «BRAMA» - проєкту, створеного волонтерами і кіберполіцією.
Тому, підкреслюють фахівці з кібербезпеки, якщо важливо захистити свою IP-адресу, потрібно вимкнути peer-to-peer.
Як приховати IP-адресу для WhatsApp: Налаштування → Конфіденційність → (гортаємо до самого низу) → Додаткові → Захистити IP-адресу під час дзвінка.
Як приховати IP-адресу для Signal: Налаштування → Конфіденційність → (гортаємо до самого низу) → Додаткові функції → Завжди ретранслювати дзвінки.
Як приховати IP-адресу для Viber:
Додатково → Параметри → Конфіденційність → (гортаємо нижче) → Одноранговий звʼязок.
Як приховати IP-адресу для Telegram: Налаштування → Приватність і безпека → Виклики → Peer-to-peer → Ніколи.
Як приховати IP-адресу.
Зазначимо, що також є дієві методи, як зашифрувати свою адресу IP. Найбільш зручний, швидкий і максимально надійний спосіб – це VPN. Головне при виборі VPN — віддавати перевагу перевіреному сервісу з хорошою репутацією і позитивними відгуками.
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