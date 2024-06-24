С помощью IP-адреса можно установить геолокацию владельца устройства, например город пребывания, и определить провайдера.

IP-адрес или Internet Protocol address – это уникальный числовой идентификатор устройства в сети, пишет Politeka.net.

Он необходим для передачи информации между гаджетами. IP-адрес имеет не только каждый компьютер, ноутбук или планшет, подключенный к интернету, но и смартфон.

Как скрыть IP-адрес.

Так что скрыть IP-адрес при необходимости можно и во время звонков.

«Большинство мессенджеров используют прямое соединение для звонков между пользователями. Однако это может быть опасно, если злоумышленник перехватит трафик, так он сможет узнать ваш IP-адрес или человека, с которым вы общаетесь. Также ваш IP-адрес может быть доступен абоненту, которому вы звоните», - предупреждают специалисты «BRAMA» - проекта, созданного волонтерами и киберполицией.

Поэтому, подчеркивают специалисты по кибербезопасности, если важно защитить свой IP-адрес, нужно выключить peer-to-peer.

Как скрыть IP-адрес для WhatsApp: Настройки → Конфиденциальность → (листаем до самого низа) → Дополнительные → Защитить IP-адрес во время вызова.

Как скрыть IP-адрес для Signal: Настройки → Конфиденциальность → (листаем до самого низа) → Дополнительные функции → Всегда ретранслировать вызовы.

Как отключить IP-адрес для Viber:

Дополнительно → Параметры → Конфиденциальность → (листаем ниже) → Одноранговая связь.

Как скрыть IP-адрес для Telegram: Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Вызовы → Peer-to-peer → Никогда.

Как скрыть IP-адрес.

Также есть действенные методы, как зашифровать свой адрес IP. Наиболее удобный, быстрый и максимально надежный способ – это VPN. Главное при выборе VPN – отдавать предпочтение проверенному сервису с хорошей репутацией и положительными отзывами.

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