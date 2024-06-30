В компанії «Київстар» готуються до важливої події, яка торкнеться деяких абонентів – що саме станеться і як зміниться якість зв’язку.

Зміни для деяких абонентів «Київстар» стануться з 1 серпня, пише Politeka.net.

Як попередили в компанії, з цієї дати почнеться тестування радіочастоти у спектрі 2100 МГц.

Тестування проводитиметься у двох містах - в Івано-Франківську та Кам'янець-Подільському.

Також в «Київстар» повідомили, що у цей період відбуватиметьсяя зі зв’язком.

«Під час тестування абоненти й далі користуватимуться дзвінками, SMS та іншими мобільними сервісами, але замість мобільного 3G-інтернету для них стане доступним більш швидкісний 4G», - запевнили в компанії.

Мобільний оператор обіцяє, що клієнти «Київстар» у Івано-Франківську та Кам'янець-Подільському відчують суттєве покращення якості з’єднання, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів.

Однак для того, щоб це дійсно відбулося абонентам, які цього ще не зробили, необхідно перейти на технологію 4G,

«Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна замінити на USIM», - пояснюють в «Київстар».

Це можна зробити без додаткової плати зі збереженням номера.

Зазначимо, що абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на якість послуг компанії:

«Чому ваші оператори кидають слухавку коли питаєш про відсутність домашнього інтернету?»,

«Я на контракті, з безлімітним інтернетом, а він не залежно від того, чи є світло став працювати дуже погано. За що я плачу скільки грошей»,

«Вкотре скарга на жахливу мережу! Мобільний інтернет - практично немає! Є відео зафіксоване. При дзвінках- або недоступно або поза зоною!І ні, не тільки, коли не має світла, це по всьому Львову, постійно. Це триває вже півроку!»,

"Ви коли надасте домашній інтернет? Якого чорта ви підняли тариф і не надаєте послуги? Сьогодні взагалі переплюнули себе, цілий день немає інтернету. Ви вже другу неділю розповідаїте про ваших химерних техніків, які лагодять обладнання".

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