В компании «Киевстар» готовятся к важному событию, которое коснется некоторых абонентов – что произойдет и как изменится качество связи.

Изменения для некоторых абонентов "Киевстар" произойдут с 1 августа, пишет Politeka.net.

Как предупредили в компании, с этой даты начнется тестирование радиочастоты в спектре 2100 МГц.

Тестирование будет проводиться в двух городах – в Ивано-Франковске и Каменец-Подольском.

Также в «Киевстар» сообщили, что в этот период будет происходить со связью.

«Во время тестирования абоненты будут продолжать пользоваться звонками, SMS и другими мобильными сервисами, но вместо мобильного 3G-интернета для них станет доступным более скоростной 4G», - заверили в компании.

Мобильный оператор обещает, что клиенты «Киевстар» в Ивано-Франковске и Каменец-Подольском ощутят существенное улучшение качества соединения, а скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз.

Однако для того чтобы это действительно произошло абонентам, которые этого еще не сделали, необходимо перейти на технологию 4G,

«Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить USIM», - объясняют в «Киевстар».

Это можно сделать без дополнительной платы с сохранением номера.

Отметим, что абоненты «Киевстар» продолжают жаловаться на качество услуг компании:

«Почему ваши операторы бросают трубку, когда спрашиваешь об отсутствии домашнего интернета?»,

«Я на контракте, с безлимитным интернетом, а он не зависимо от того, есть ли свет стал работать очень плохо. За что я плачу сколько денег»,

«В очередной раз жалоба на ужасную сеть! Мобильный интернет – практически нет! Есть видео зафиксированное. При звонках - или недоступно, или вне зоны! И нет, не только, когда нет света, это по всему Львову, постоянно. Это длится уже полгода! ,

"Вы когда предоставите домашний интернет? Какого черта вы подняли тариф и не предоставляете услуги? Сегодня вообще переплюнули себя, целый день нет интернета. Вы уже вторую неделю рассказываете о ваших причудливых техниках, которые чинят оборудование".

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